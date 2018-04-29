Рынок ипотеки поставил очередной рекорд

В первом квартале 2018 года в России было выдано 299,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 582 миллиарда рублей. Такие данные содержатся в материалах аналитического центра ДОМ.РФ, которые есть в распоряжении «Дома».

Объем выдачи ипотечных кредитов в первом квартале 2018 года на 68 процентов в количественном и на 81 процент — в денежном выражении превысил показатели аналогичного квартала 2017-го. При этом доля рефинансирования в общем объеме составила порядка 15 процентов (85-90 миллиардов рублей). Таким образом, выдача новых кредитов достигла полумиллиона рублей, что стало максимальным квартальным показателем за всю историю наблюдений.

Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней сократилась относительно прошлогоднего квартального показателя с 2,52 до 2,11 процента.

Средневзвешенная ставка выдачи составила 9,73 процента (минус 2,07 процентного пункта к показателями первого квартала 2017 года). Средняя ставка выдачи по кредитам на новостройки достигла 9,54 процента (минус 2,04 процентного пункта), на вторичное жилье — на 9,77 процента (минус 2,09 процентного пункта).

По итогам 2018 года аналитики ДОМ.РФ ожидают объема выдачи ипотеки в 1,4 миллиона кредитов на 2,5-2,8 триллиона рублей.

Согласно опубликованным ранее данным Управления Росреестра по Москве, в марте 2018 года в столице зарегистрировали более 6,6 тысячи ипотечных договоров. Число заключенных по итогам месяца кредитных контрактов на покупку жилья на треть превысило февральский показатель и на 41 процент — показатель за март 2017-го.