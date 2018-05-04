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Инвестиции в Москву обвалились в пять раз

В первом квартале 2018-го общий объем инвестиций в недвижимое имущество Москвы составил 524 миллиона долларов, или около 30 миллиардов рублей, что почти в пять раз ниже уровня четвертого квартала 2017-го. Об этом свидетельствуют материалы консалтинговой компании NAI Becar, поступившие в «Дом» в пятницу, 4 мая.

Крупных сделок с недвижимостью в столице с начала года не заключали, отмечают аналитики. Основной объем вложений (82 процента; 429 миллионов долларов) пришелся на коммерческую недвижимость. Из них 19 процентов инвесторы потратили на офисы, по 31 проценту — на торговые помещения и складскую недвижимость.

В гостиничном секторе за квартал была заключена одна сделка — покупка компанией Airhotel отеля «Аэростар» за 2,9 миллиарда рублей. Еще 95 миллионов долларов вложили в земельные участки в Москве.

По данным NAI Becar, активность иностранных инвесторов в столице по-прежнему находится на низком уровне. Доля зарубежных инвестиций не превышает двух процентов.

Во втором квартале эксперты прогнозируют двукратное — до 60-80 миллиардов рублей — увеличение объема инвестиций в московскую недвижимость.

По подсчетам аналитиков JLL, общий объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости в первом квартале 2018-го составил 728 триллионов долларов. При этом более 50 процентов всех контрактов было заключено в Санкт-Петербурге. Город впервые за всю историю отечественного рынка коммерческой недвижимости оказался на первом месте по объему сделок.
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