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Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках

Среди населения крупных российских городов был проведен опрос, посвященный наиболее популярным культурам, выращиваемым на дачных участках. Соответствующие материалы маркетингового агентства Zoom Market поступили в редакцию «Дома» 15 мая.

В опросе приняли участие дачники Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Перми, Омска, Новосибирска и Екатеринбурга. Согласно полученным данным, в число наиболее популярных культур, выращиваемых в личных подсобных хозяйствах, вошли картофель, чеснок и томаты — им отдают предпочтение, соответственно, 17, 15 и 14 процентов респондентов. В пятерку вошли также огурцы (12 процентов) и морковь (11 процентов).

Кроме того, россияне отметили в качестве своих любимых растений на дачных участках лук, кабачки, белокачанную капусту, перец и горох.

Как отмечается в материалах исследования, опрос выявил некоторые специфические региональные предпочтения россиян — так, среди московских дачников 31 процент опрошенных отдают предпочтение кабачкам, 46 процентов воронежцев любят сажать картофель, 39 процентов петербуржцев выращивают на даче чеснок.

45 процентов опрошенных россиян отметили, что делают из выращиваемых культур домашние заготовки, 39 процентов хранят овощи в сыром виде, 16 процентов замораживают их.

По данным агентства «Инком-Недвижимость», опубликованным в марте 2018 года, средняя стоимость летних дач в Московской области за год снизилась почти на 40 процентов и достигла до 5,2 миллиона рублей.

Согласно статистике портала «Мир Квартир», самые дешевые дачи в России — в республике Коми и в Оренбургской области. Недорогие объекты — по цене до миллиона рублей — можно найти также в Курганской, Омской, Ивановской, Смоленской, Псковской, Нижегородской, Липецкой, Пензенской, Брянской, Орловской, Владимирской, Ульяновской областях и в Пермском крае.
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