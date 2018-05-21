Ипотеку в России предложили выдавать с 14 лет

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил разрешить выдачу ипотеки россиянам с 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее предложение политик направил в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. «Проблема обеспечения жильем молодых людей уже много десятилетий носит нерешенный характер, — отметил Власов в письме, имеющемся в распоряжении агентства. — Учитывая, что одним из самых распространенных способов приобретения недвижимости является ипотека, следует разработать юридический механизм совместно с Банком России, при котором лицам уже в 14-летнем возрасте выдавалась ипотека с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду».

По мнению политика, приобретение жилья в раннем возрасте с помощью кредитных средств позволит молодым людям к 25-30 годам получать недвижимость в собственность, и тогда они смогут без проблем создавать семьи.

Согласно ранее опубликованным данным «Дом.рф», в России постепенно снижается средний возраст ипотечных заемщиков: сейчас большинство из них — это люди 30-35 лет. По прогнозам экспертов, в ближайшую пятилетку еще восемь миллионов человек возьмут ипотечные кредиты для улучшения жилищных условий.