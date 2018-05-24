Пенсионерка стала черным риелтором и получила четыре года тюрьмы

В Старом Осколе суд вынес приговор 60-летней женщине, промышлявшей незаконной продажей квартир. Об этом сообщает городской портал Oskol.city.
Пенсионерка входила в состав организованной преступной группы, мошенническим путем отбиравшей недвижимость у местных жителей. Как выяснили следователи, группа из пяти человек была сформирована в 2010 году 40-летним жителем Старого Оскола. Ее участники обманом приобретали право собственности на чужое жилье, принадлежавшее преимущественно пожилым людям.
Так, одной из их жертв в феврале 2016-го стала 63-летняя инвалид по зрению. Мошенники похитили у женщины паспорт и вклеили в него фотографию осужденной пенсионерки. Затем, используя этот документ, они продали квартиру инвалида, получив 1,6 миллиона рублей.
Месяц спустя участники группы по поддельному паспорту, в который также было вклеено фото осужденной, оформили на одного из членов преступной группы доверенность на право распоряжения квартирой 69-летней женщины. Используя этот документ, они завладели недвижимостью, заработав около 1,7 миллиона рублей.
Обращения в полицию от пострадавших начали поступать с начала 2016-го. В отношении мошенников возбудили шесть уголовных дел. Общий материальный ущерб, нанесенный ими, эксперты оценили в более чем девять миллионов рублей.
Старооскольский суд приговорил пенсионерку к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уголовные дела в отношении остальных членов банды также переданы в суд.
Ранее сообщалось об активизации квартирных мошенников, нелегально использующих бренды известных агентств недвижимости. По данным аналитиков, за последний год число граждан, пострадавших от противоправной деятельности агентов-аферистов, увеличилось в полтора раза.