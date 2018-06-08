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Приезжие начали скупать дорогое жилье в Москве

Доля покупателей из регионов на столичном рынке премиальной недвижимости выросла за год в пять раз. Об этом говорится в материалах ФСК «Лидер», поступивших в пятницу, 8 июня, в редакцию «Дома».

Если по итогам первого квартала 2017 года показатель составлял пять процентов, то аналогичный квартальный показатель 2018-го достиг уже 25 процентов. Средний возраст покупателей за этот период снизился на четыре года — с 41 до 37 лет.

«Около трети всех региональных сделок [в первом квартале 2018 года. — Ред.] у нас пришлось на клиентов в возрасте 25-34 лет, преимущественно сотрудников крупных московских компаний«, — пояснила тенденцию на примере премиальной новостройки ЖК «Дыхание» директор по маркетингу и исследованию рынка компании Ксения Цаплина.

Наиболее востребованные параметры недвижимости у молодых покупателей из регионов, по статистике ФСК «Лидер», — двухкомнатные квартиры площадью от 72 до 92 квадратных метров. Средний бюджет сделки у такого покупателя составляет 16-21 млн рублей.

Ранее эксперты компании Savills сообщали о том, что в мае и начале июня 2018 года на московском рынке премиальной недвижимости было заключено на 62 процента больше сделок, чем за аналогичный период прошлого года.
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