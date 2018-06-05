Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Названы отличия петербургских покупателей жилья от московских

Покупатели жилья комфорт-класса в Московском регионе тратят на приобретение квартир больше денег и чаще берут ипотеку, чем петербуржцы. Об этом говорится в материалах ФСК «Лидер», поступивших во вторник, 5 июня, в редакцию «Дома».

Выводы аналитиков основаны на результатах продаж в ЖК комфорт-класса в обеих столицах с января по май 2018 года. Средний бюджет сделки в московских проектах составил в этот период пять миллионов рублей, в петербургских — три миллиона. Ипотекой воспользовались 74 процента покупателей-москвичей и 67 процентов петербуржцев.

В московских жилых комплексах компании 43 процента спроса пришлось на однокомнатные квартиры и студии, 35 на «двушки» и 22 процента — на трех- и многокомнатные квартиры. В Петербурге показатели составили 64, 23 и 13 процентов соответственно.

Самые востребованные площади студий, одно-, двух-, трех- и многокомнатных в московских новостройках составили 28, 40, 63 и 88 квадратных метров, в петербургских — соответственно, 26, 40, 61 и 73 квадратных метра.

Ранее аналитики компании ЦИАН также сравнили рынки новостроек Москвы и Санкт-Петербурга и выявили, что стоимость однокомнатной квартиры в исследуемых городах различается весьма существенно: на первичном рынке Санкт-Петербурга показатель составляет 3,9 миллиона рублей, в Москве — 6,9 миллиона рублей.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
На всем готовом
Квартиры в России подорожают на треть. Говорят, это к лучшему
Не моя — не жалко
Московские квартиранты не прочь отдать чужое жилье на растерзание фанатам
14:45 5 июня 2018
В Костроме выставили на продажу квартиру с людьми
12:41 5 июня 2018
Женщина попыталась завладеть квартирой москвича и села в тюрьму
11:56 5 июня 2018
Москва потратит восемь миллиардов рублей на транспортную развязку
11:32 5 июня 2018
В Москве резко выросло число сделок с жильем
22:28 4 июня 2018
Россиян восемь лет заставляли оплачивать чужие долги за ЖКХ
18:09 4 июня 2018
Переселенцам по реновации пообещали четырехкомнатные квартиры