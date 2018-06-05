Названы отличия петербургских покупателей жилья от московских

Покупатели жилья комфорт-класса в Московском регионе тратят на приобретение квартир больше денег и чаще берут ипотеку, чем петербуржцы. Об этом говорится в материалах ФСК «Лидер», поступивших во вторник, 5 июня, в редакцию «Дома».

Выводы аналитиков основаны на результатах продаж в ЖК комфорт-класса в обеих столицах с января по май 2018 года. Средний бюджет сделки в московских проектах составил в этот период пять миллионов рублей, в петербургских — три миллиона. Ипотекой воспользовались 74 процента покупателей-москвичей и 67 процентов петербуржцев.

В московских жилых комплексах компании 43 процента спроса пришлось на однокомнатные квартиры и студии, 35 на «двушки» и 22 процента — на трех- и многокомнатные квартиры. В Петербурге показатели составили 64, 23 и 13 процентов соответственно.

Самые востребованные площади студий, одно-, двух-, трех- и многокомнатных в московских новостройках составили 28, 40, 63 и 88 квадратных метров, в петербургских — соответственно, 26, 40, 61 и 73 квадратных метра.

Ранее аналитики компании ЦИАН также сравнили рынки новостроек Москвы и Санкт-Петербурга и выявили, что стоимость однокомнатной квартиры в исследуемых городах различается весьма существенно: на первичном рынке Санкт-Петербурга показатель составляет 3,9 миллиона рублей, в Москве — 6,9 миллиона рублей.