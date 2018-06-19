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В Москве обвалились цены на аренду элитного жилья

Средняя запрашиваемая ставка аренды элитной квартиры в Москве с начала 2018 года снизилась в рублях на 10,5 процента и составила в июне 362,3 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщается в исследовании Blackwood, поступившем во вторник, 19 июня, в редакцию «Дома».

В долларовом выражении снижение составило 9 процентов — до уровня в 6,3 тысячи долларов. Средний бюджет сделки в Blackwood с начала года сократился на 8,5 процента — до 157,3 тысячи рублей в месяц.

«Снижение средней стоимости сделки происходит в основном в связи с тем, что арендаторы стали рассматривать квартиры меньшей площади. В то же время, падение средней ставки аренды обусловлено в целом падением спроса на аренду элитного жилья, за исключением того, который был сформирован благодаря чемпионату мира по футболу. В ближайшее время ситуация не изменится», — прокомментировал рыночную ситуацию директор департамента аренды городской недвижимости Иван Бородин.

По информации агентства «Инком-Недвижимость», максимум ставки аренды жилья в Москве во втором квартале 2018-го составил 650 тысяч рублей (около 10 тысяч долларов) в месяц. По такой цене была выставлена квартира площадью 215 квадратных метров в районе станции метро «Кропоткинская».
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