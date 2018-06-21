Названы самые застроенные районы Москвы

Максимальный объем предложения жилья в новостройках в июне 2018 года отмечается в московских районах Хорошево-Мневники, Некрасовка, Раменки, Пресненский и Южное Бутово. Об этом говорится в исследовании bnMAP.pro, поступившем в четверг, 21 июня, в редакцию «Дома».

Совокупно в этих пяти районах выставлено на продажу 2,45 миллиона квадратных метров первичного жилья. 59 процентов этого предложения относится к бизнес-классу, 21 процент — к экономклассу, 18 процентов — к классам премиум и элит. Доля комфорткласса не превышает 2 процентов.

На первом месте по объемам жилья в новостройках находится район Хорошево-Мневники, где строится 13 ЖК общей жилой площадью более 700 тысяч квадратных метров. На втором месте — Некрасовка с показателем 650 тысяч квадратных метров. Строки с третьей по пятую занимают районы Раменки, Пресненский и Южное Бутово, где строятся 430, 337 и 329 тысяч квадратных метров жилья соответственно.

Ранее в июне аналитики ЦИАН назвали самые застроенные города России. Тройку лидеров по объему жилищного строительства составили агломерации Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, где с 2010 по 2017 год было построено соответственно 73, 31 и 14,1 миллиона квадратных метров жилья.