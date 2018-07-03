Особняк бывшего посла США выставили на продажу за 2,5 миллиарда рублей

В окрестностях Лондона выставили на продажу усадьбу под названием Cherry Hill («Вишневый Холм»), где проживали бывший посол Соединенных Штатов в Великобритании Джон Хей Уитни и его жена Бетси, занимавшая видное положение в английском обществе. Об этом говорится в сообщении агентства Savills, поступившем в «Дом».

Стоимость лота — 30 миллионов фунтов, или около 2,5 миллиарда рублей. Дом был построен в 1935 году по проекту известного британского архитектора Оливера Хилла. В новом тысячелетии его реконструировали, сохранив исторические детали.

Материалы по теме Барское это дело Кто может заполучить частный дом в центре Москвы за копейки

Общая площадь особняка составляет 1,3 тысячи квадратных метров, прилегающего участка — 1,6 гектара.

«Очень редко в продаже появляются объекты недвижимости, связанные с людьми столь высокого статуса, — отмечается в сообщении. — Мы ожидаем интерес к этому фантастическому дому как со стороны иностранных клиентов, так и со стороны ведущих британский предпринимателей».

В мае 2018-го посольство Саудовской Аравии в США выплатило рекордную сумму за дом, ассоциированный с именем другого видного американского политика — 35-го президента страны Джона Кеннеди. Усадьбу на севере штата Вирджиния, где провела детство супруга Кеннеди, оценили в 43 миллиона долларов.