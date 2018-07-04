Жители хрущевки обвинили соседа-майнера в «китайской пытке»

Жители одной из хрущевок по улице Коммунистического интернационала молодежи (КИМ) в городе Перми написали коллективную жалобу в районную администрацию и прокуратуру на своего соседа-майнера. Об этом сообщается на сайте регионального телеканала «Рифей-Пермь».

По заявлению жильцов дома, один из соседей оборудовал в своей квартире майнинговую ферму, которая своим шумом мешает людям и создает угрозу их здоровью. «У меня здоровье ухудшилось. Я задыхаться стал намного сильнее. Если я раньше поднимался, один раз отдыхивался, сейчас два-три раза, пока поднимусь на пятый этаж», — приводятся на сайте «Рифей-Пермь» слова жителя одной из квартир дома №107 по улице КИМ, Юрия Данилова.

«Этот гул действует явно на сосуды, сердце стало болеть, голова стала болеть, нервная система вышла из строя. Представляете, девять месяцев ты заходишь в квартиру и слышишь этот гул? Это же с ума можно сойти, это же китайская пытка, настоящая китайская пытка», — отмечает другая жительница дома, Лариса Попова.

По словам женщины, на квартиру с майнинговой фермой уже обратил внимание Роспотребнадзор, зафиксировав аномально высокий расход электроэнергии. Состояние электрокабеля обследовала пожарная инспекция, подтвердив его пожароопасность. Однако житель квартиры, оборудовавший криптоферму, отказался контактировать с Роспотребнадзором и пожарными и не открыл им дверь.

Майнинг — способ добычи криптовалюты с помощью вычислительных мощностей. В комплекс устройств, так называемых майнинговых ферм, входят видеокарты. Такой способ значительно увеличивает нагрузку на сеть, кроме того, в помещении сильно нагревается воздух. Размещение майнинговых ферм в квартирах уже привело к ряду случаев возгораний из-за перегрева проводки. В частности, пожары из-за майнинга происходили в 2018 году в Томске, Северске и Вологде,