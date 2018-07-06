Екатеринбуржец назвал друзьями девять тысяч прописанных в его квартире человек

В Екатеринбурге началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении владельца однокомнатной квартиры Вячеслава Макеева, за два года прописавшего на своих квадратных метрах более девяти тысяч мигрантов. Об этом пишет региональное издание «Коммерсанта».

Макееву инкриминирют фиктивную постановку на учет иностранных граждан (статья 322.3 Уголовного кодекса). Подсудимый своей вины не признает, заявляя, что все зарегистрированные — его друзья. Перед заседанием он также выразил недовольство интересом к делу со стороны СМИ — на процесс пришло с десяток журналистов. Макеев отметил, что все публикуемые о его деле материалы — вранье, «за которым стоит прокуратура».

Материалы по теме На дне? Откуда берется бешеный спрос на коммуналки

На первое судебное заседание не явился защитник подсудимого, поэтому суд перенес процесс на 16 июля. Если екатеринбуржец будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Скандал вокруг квартиры Макеева разгорелся в марте текущего года, когда о ней на заседании городской думы рассказала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. По ее словам, «резиновое» помещение обнаружили давно, в отношении хозяина было возбуждено дело о фиктивной постановке граждан на учет. В ходе расследования количество зарегистрированных в помещении людей выросло с 57 почти до семи тысяч, а потом и до девяти тысяч с лишним.