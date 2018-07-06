России предрекли торговый провал

В 2018-м на российский рынок выйдет порядка 350 тысяч квадратных метров торговых площадей, что в два раза меньше исторического минимума 2017-го. Об этом говорится в сообщении Cushman & Wakefield, поступившем в «Дом».

В Москве в текущем году построят около 130 тысяч «квадратов» магазинов, или 40 процентов от запланированного общероссийского объема, подсчитали аналитики.

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По их данным, за первое полугодие в стране было открыто шесть торговых комплексов общей арендуемой площадью 173 тысячи квадратных метров. Во втором квартале было введено в эксплуатацию только два ТЦ — в Москве и Нижнем Тагиле.

«Уменьшение нового строительства — это, скорее, позитивный, чем негативный сигнал, так как рынок находится в процессе саморегуляции, — отмечается в предоставленных материалах. — После рекордно высоких объемов строительства в период 2014-2016 годов и стремительного увеличения уровня свободных площадей рынку необходимо прийти к балансу. Сейчас мы видим, что вакансия в торговых центрах, открытых два-три года назад, постепенно уменьшается».

Осенью 2017-го впервые с 2008 года Россия не стала первой в рейтинге европейских стран по вводу новых торговых площадей. Она заняла вторую строчку, уступив лидерство Турции.