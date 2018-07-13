Раскрыта стоимость самого дорогого особняка Подмосковья

Совокупная стоимость ста самых дорогих загородных домов Подмосковья достигла в июне 2018 года 2,56 миллиарда долларов, средняя стоимость объекта «золотой сотни» поднялась до 25,5 миллиона долларов. Об этом говорится в материалах компании Savills, которые есть в распоряжении «Дома».

Самый дорогой коттедж Подмосковья из «золотой сотни» выставлен на продажу за 175,4 миллиона долларов, самый дешевый — за 10 миллионов долларов. 62 процента всего объема сверхдорогого предложения локализовано на Рублево-Успенском шоссе, 19 процентов — на Новорижском шоссе. На общем фоне выделяются также Сколковское, Минское и Ильинское направления, где совокупно находится 16 процентов самого дорогого предложения.

65 процентов загородных домов, вошедших в топ-100, находятся в десятикилометровой зоне от МКАД, 16 процентов — на расстоянии 10-20 километров и 19 — далее 20 километров от кольцевой.

В июне 2018-го о скачке спроса на сверхдорогое загородное жилье в Подмосковье сообщали эксперты компании Blackwood. По их данным, с начала года доля сделок в бюджете более 100 миллионов рублей за дом выросла на треть. В компании такую динамику объясняют переводом части элитного предложения из долларов в рубли.