Шаровая молния оставила россиян без жилья

Шаровая молния стала причиной пожара в двухэтажном жилом доме в городе Черняховск Калининградской области. Молния залетела на чердак жилого дома, это привело к возгоранию, в результате чего огнем оказались уничтожены две квартиры. Об этом сообщает региональный портал «Клопс».

«У нас перегорели компьютер, модем. Через час я вышла на улицу и вдруг услышала, как с крыши падают кирпичи и черепица. С чердака шел сильный дым. Я схватила детей и документы, посадила их в машину подруги, которая случайно проезжала мимо. Дома успела взять немного детских вещей, что были в коридоре», — приводит издание слова одной из жительниц дома.

В результате пожара полностью уничтожены оказались две квартиры в мансарде дома, серьезно пострадали квартиры на первом и втором этажах. Сгорело около 600 квадратных метров кровли, а также перекрытия дома. По факту пожара собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Удары молний регулярно становятся причиной пожаров, уничтожающих жилье и имущество россиян. Так, в июле 2018-го от удара молнии загорелись квартира в многоэтажке и частный дом в Челябинске, аналогичный случай был зафиксирован и в республике Марий Эл.

