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Квартиру в Москве предложили снять по рекордно высокой цене

Максимальная стоимость аренды жилья в Москве превышает три миллиона рублей в месяц, свидетельствуют материалы агентства «МИЭЛЬ-Аренда», поступившие в «Дом» во вторник, 24 июля.

По данным аналитиков, именно столько просят за право проживания в почти 300-метровых апартаментах, расположенных в частном особняке в районе улицы Остоженки. Квартира имеет отдельный выход в сад.

В Подмосковье самое дорогое съемное жилище в 15 раз дешевле — по ставке 200 тысяч в месяц предлагается арендаторам 130-метровая квартира в городе Реутове. В ней выполнен дорогой дизайнерский ремонт, установлена мебель и техника высокого класса.

«Если говорить о столичном рынке дорогого жилья, то его предложение традиционно мало, — отмечается в предоставленных материалах. — Например, объекты стоимостью от 300 тысяч рублей в месяц составляют чуть более процента от всего предложения на рынке аренды. Впрочем, и спрос на дорогие объекты весьма специфичен».

Ранее сообщалось, что минимальная стоимость аренды квартиры в Подмосковье в июле 2018-го составила 15 тысяч рублей, в Москве — 20 тысяч рублей в месяц.
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