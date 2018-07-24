Собчак рассказала о скором обвале цен на жилье в Москве

Известная телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram поделилась прогнозом рынку московской недвижимости и составила перечень лайфхаков для тех, кто собирается приобрести жилье.

«После моего поста про "недвижку" в директ посыпались вопросы начинающих покупателей. Отвечу сразу всем здесь. Смотрите, ситуация простая — Собянин и курс рубля сильно сбили цены на недвижимость в Москве, ближайшие года два она будет падать, т.к. по новому закону документы на застройку имеют срок реализации (чего не было раньше), и поэтому все, кто сидел и ждал лучших времен, вынужден выводить проекты в рынок сейчас, — написала Собчак. — Но все это не касается "элитки". Эксклюзивных предложений всегда мало и они не сильно падают».

Телеведущая поделилась с подписчиками лайфхаком, касающимся покупки недвижимости. Среди советов, в частности, выбор жилья только с отделкой и с кондиционированием VRV. «Никогда не покупайте новую квартиру без отделки. Ну будет пол на пол-оттенка темнее чем вы хотели, но зато вы не проживете еще десять лет в постоянных ремонтах!!! Новые дома это вечный ремонт, и поэтому на западе давно уже даже нет темы без ремонта в новостройку влезать», — написала Собчак, добавив, что покупателям недвижимости не стоит «выбирать огромные муравейники», поскольку «всегда будет шумнее и точно кто-то где-то что-то будет приколачивать, и вообще — проходной двор».

Ранее в июле 2018 года своим взглядом на оптимальное состояние рынка недвижимости поделился глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов. По словам главы ВЭБа, предложение на рынке должно быть максимально широким, чтобы удовлетворить потребности в квадратных метрах самых разных слоев населения. «Помните байку про смешные квартиры, которую прицепили ко мне, хотя она не имеет ко мне никакого отношения? (...) Так вот, "ржали" надо мной те, кому я говорил, что в 20 метрах можно быть счастливым. В 20 метрах можно быть счастливым или в 200 метрах можно быть счастливым. Главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по своим желаниям», — сказал Шувалов.