Дима Билан пригласил посторонних переночевать в своем коттедже

Поп-певец и телеведущий Дима Билан занялся гостиничным бизнесом. Вместе со своим родственником Билан открыл в подмосковном коттедже мини-гостиницу на 29 номеров. Об этом артист сообщил в своем Instagram.

«Хочу поделиться приятным событием с вами! Вместе с родственником-компаньоном открыл гостиницу в Подмосковье, один из самых востребованных жанров мини-отелей, жанров, вошедших в этом году в тройку самых перспективных бизнесов, ведь страна развивает туризм, — написал артист в своем Instagram. — Демократичный отель три звезды, на 29 полноценных номера! Доступно, чисто, пройдены все комиссии, и главное — для людей!»

Артист подчеркнул, что мини-отель относится к бюджетному сегменту и «не нуждается в рекламе на luxury ресурсах». По словам Билана, проект уже пользуется высоким спросом у постояльцев.

Певец добавил, что работа над проектом шла три года. «Для меня лично — это новое и интересное, трепетное занятие! Это только начало», — заявил Билан.

В декабре 2017-го Дима Билан возглавил составленный «Яндексом» список самых популярных мужчин-знаменитостей, интересовавших россиян на протяжении года. Второе место досталось телеведущему Андрею Малахову, покинувшему в августе шоу «Пусть говорят», на третьей строчке оказался народный артист СССР Армен Джигарханян, обвинивший супругу в попытке захватить его театр.