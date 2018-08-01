Молодым семьям предложили пожить у МКАД за 160 тысяч рублей в месяц

Девелоперская компания Millhouse вывела в аренду один из домов в составе жилого комплекса премиум-класса «Сколково Парк». Об этом говорится в пресс-релизе компании (есть в распоряжении «Дома»).

В доме, который предлагается квартиросъемщикам, 32 квартиры — 16 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Площадь лотов начинается от 81 и 134 квадратных метров соответственно. Квартиры сдаются с отделкой, мебелью и бытовой техникой.

Стандартные «двушки» обойдутся квартирантам в сумму от 160 тысяч рублей в месяц, видовые лоты на последних этажах — от 210 тысяч рублей в месяц. Коммунальные платежи и высокоскоростной интернет включены в стоимость, уточнили в компании. За отдельную плату жильцы могут воспользоваться услугами горничных и сервисных служб, а также арендовать паркинг или кладовое помещение.

Корпус с квартирами в аренду стал вторым проектом такого рода на территории «Сколково Парк». «Первый арендный дом (...) показал хорошие результаты. Основными арендаторами стали семьи с маленькими детьми и пары, готовящиеся стать родителями», — прокомментировал руководитель отдела девелопмента компании Millhouse Игорь Пятибратов, отметив, что в компании ожидают, что портрет арендаторов нового проекта не изменится.

«Сколково Парк» строится на территории Московской области. Проект расположен рядом с Московской кольцевой автодорогой, расстояние до которой из ближайшей точки комплекса составляет 170 метров.

Ранее в июле 2018-го эксперты «Миэль-Аренда» представили рейтинг самого дорогого арендного жилья в Москве и области. Первую строчку в нем занимала 130-метровая квартира в Реутове. Жилье с дизайнерским ремонтом было выставлено в аренду за 200 тысяч рублей в месяц.