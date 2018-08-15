У Петросяна и Степаненко нашли неучтенное элитное жилье

Информация о недвижимости, находящейся в собственности Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которая просочилась в СМИ после первых заседаний по бракоразводному процессу артистов, оказалась неполной. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в риелторских кругах.

О некоторых квартирах адвокаты разводящейся пары прессе не сообщили, отмечает издание. «В СМИ проходила информация, что в Сеченовском переулке у Степаненко и Петросяна две квартиры общей стоимостью 100 миллионов рублей. Но у юмористов в этом доме три квартиры. Первая имеет общую площадь 138,7 квадратного метров и сейчас на рынке может стоить до 65 миллионов рублей. Вторая квартира пары занимает площадь 92 квадратного метра и может стоить до 36 миллионов рублей. Третья — общей площадью 64 квадратных метра — "тянет" на 28 миллионов рублей. Причем все эти квартиры принадлежат супругам в долевой собственности, пятьдесят на пятьдесят», — приводит «Комсомольская правда» слова риелтора Константина Иванова.

Остальными объектами недвижимости в Москве Евгений Петросян владеет единолично, уточнил риелтор. Это две квартиры на Плющихе, объединенные в одну (совокупная рыночная стоимость составляет 52 миллиона рублей), жилье на Арбате площадью 53,6 квадратного метра (20 миллионов рублей) и квартира в Пречистенском переулке площадью 78,6 квадратного метра (38 миллионов рублей).

О разводе Петросяна и Степаненко стало известно 3 августа 2018 года. Артисты состоят в браке с середины 1980-х, они составляют творческий тандем и часто выступали на сцене вместе.

Ранее, 6 августа, адвокат Петросяна Сергей Жорин сообщил о том, что его подзащитный предложил Елене Степаненко забрать при разводе просторную квартиру, однако ее не устроил такой вариант раздела имущества. «Есть огромная квартира, вы о ней даже не знаете. Она составляет, наверное, половину от всего имущества. Евгений Ваганович предлагал оставить ее Елене. Но она отказалась и сейчас требует большую часть всего. Процентов 80, наверное. Для Евгения Вагановича это просто унизительно», — отметил Жорин.

После очередного заседания юрист сообщил прессе, что Степаненко отказывается пустить приставов в принадлежащую Петросяну квартиру и для описи имущества квартиру, возможно, придется вскрывать принудительно. Адвокат также передал слова Петросяна о картине, которую тот готов отдать Степаненко. «Евгений Ваганович все покупал сам, он коллекционер, единственная картина, которую она купила, — это огромная картина под названием "Дуб". Делить с ней он картину не будет, а просто подарит», — отметил Жорин.