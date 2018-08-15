Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Наташа из Барнаула год притворялась подростком ради жилья в Москве

Сотрудники московской полиции проверяют информацию о женщине, приехавшей в столицу из Барнаула и в течение длительного периода времени выдававшей себя за подростка, чтобы бесплатно жить в городском реабилитационном центре для несовершеннолетних. Об этом сообщает агентство «Москва».

С жалобой на гражданку в правоохранительные органы обратилась глава социального центра, расположенного на северо-востоке города. «Директор сообщила, что с сентября 2017-го по 14 августа 2018 года в учреждении находилась на содержании приезжая, представившаяся Натальей 2001 года рождения, — рассказал источник агентства в правоохранительных органах. — Документов, подтверждающих личность, она не предоставила, но в центре ее приютили».

Впоследствии выяснилось, что воспитанница сообщила ложную информацию и на самом деле является 25-летней жительницей Барнаула. За время, которое женщина провела в центре, на нее была потрачена сумма в размере почти 1,7 миллиона рублей.

Обстоятельства случившегося выясняются.

В начале 2018 года в Санкт-Петербурге из общежития одного из колледжей выселили женщину, которая 20 лет притворялась студенткой и занимала отдельную комнату. Несмотря на то, что у нее было отдельное жилье, она отказывалась освобождать помещение. Свою позицию дама объяснила очень удобным расположением общежития. Освободить комнату удалось только после того, как приставы пригрозили ей принудительным выселением.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»
Пара успешно покорила Москву. Но все испортил квартирный вопрос
Бабки — не вопрос
Кто хочет запретить пенсионерам продавать квартиры
Тесная связь
Россияне болеют, спиваются и сходят с ума. Все из-за маленьких квартир
13:56 Сегодня
Суд заставил россиянку поделиться квартирой с детьми
09:13 Сегодня
Житель Ижевска убил соседа из-за музыки
06:09 Сегодня
Квартиру отвечающего за благоустройство чиновника затопило фекалиями
23:05 14 августа 2018
Непьющим английским студентам предоставят бесплатное жилье
21:49 14 августа 2018
Россиянин поджег квартиру и отправил фото пожара жене
20:08 14 августа 2018
Раскрыт список районов Москвы с самыми дешевыми квартирами