Наташа из Барнаула год притворялась подростком ради жилья в Москве

Сотрудники московской полиции проверяют информацию о женщине, приехавшей в столицу из Барнаула и в течение длительного периода времени выдававшей себя за подростка, чтобы бесплатно жить в городском реабилитационном центре для несовершеннолетних. Об этом сообщает агентство «Москва».

С жалобой на гражданку в правоохранительные органы обратилась глава социального центра, расположенного на северо-востоке города. «Директор сообщила, что с сентября 2017-го по 14 августа 2018 года в учреждении находилась на содержании приезжая, представившаяся Натальей 2001 года рождения, — рассказал источник агентства в правоохранительных органах. — Документов, подтверждающих личность, она не предоставила, но в центре ее приютили».

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Впоследствии выяснилось, что воспитанница сообщила ложную информацию и на самом деле является 25-летней жительницей Барнаула. За время, которое женщина провела в центре, на нее была потрачена сумма в размере почти 1,7 миллиона рублей.

Обстоятельства случившегося выясняются.

В начале 2018 года в Санкт-Петербурге из общежития одного из колледжей выселили женщину, которая 20 лет притворялась студенткой и занимала отдельную комнату. Несмотря на то, что у нее было отдельное жилье, она отказывалась освобождать помещение. Свою позицию дама объяснила очень удобным расположением общежития. Освободить комнату удалось только после того, как приставы пригрозили ей принудительным выселением.