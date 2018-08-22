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Россиянин захотел завладеть квартирой жены из-за порно

Житель города Коряжмы Архангельской области обвинил свою жену в том, что она зарабатывает съемками в порнофильмах. Он подал на развод и планирует отсудить у супруги квартиру, купленную на ее деньги. Об этом сообщает телеканал «360».

Мужчина уверяет, что ему прислали запись порноролика, в котором якобы снимается его жена. Как уточняет издание, ролик также видели дети семейной пары, кроме того, история просочилась в местные СМИ и широко обсуждается в городе.

Женщина уверяет, что не имеет отношения к видеозаписи, которую муж считает доказательством ее причастия к порноиндустрии.

Сейчас супруг инициирует бракоразводный процесс и нанял двух адвокатов, сообщает «360». При разделе имущества мужчина претендует на квартиру. «Мне хочется доказать детям, что на видеозаписи не я. Дело доводить до развода будем. Имущество мне жалко, потому что квартира была куплена на мои деньги. А он на нее претендует», — рассказала изданию женщина, которой приписывают участие в порносъемках.

В 2016 году британские СМИ обратили свое внимание на то, что на местных сайтах электронных объявлений стали в массовом порядке появляться предложения потенциальным арендаторам жилья в Лондоне и окрестностях расплачиваться за проживание сексуальными услугами. Законы Великобритании не запрещают прямо рекламировать на таких площадках услуги интимного характера, однако заметки об аренде в обмен на секс размещались именно в разделах о недвижимости.
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