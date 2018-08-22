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Житель центра Москвы за год прописал в квартире 18 детей

«Резиновую» квартиру выявили полицейские в столичном районе Хамовники, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Владелец жилища в 2017-2018 годах зарегистрировал у себя 40 граждан России и одного приезжего из Белоруссии. 18 прописанных оказались несовершеннолетними.

Как отметил источник агентства, квартира, где были зарегистрированы люди, является двухкомнатной, ее общая площадь составляет 41 квадратный метр, жилая — около 26 метров. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о фиктивной регистрации граждан.

В июле в Екатеринбурге началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении владельца однокомнатной квартиры Вячеслава Макеева, за два года прописавшего на своих квадратных метрах более девяти тысяч мигрантов. Подсудимый своей вины не признал, заявив, что все зарегистрированные — его друзья.
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