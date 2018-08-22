Ущерб России от строителей из Средней Азии оценили в триллион рублей

Россия ежегодно теряет триллион рублей из-за нелегального малоэтажного строительства, говорится в материалах компании Good Wood, поступивших в «Дом» в среду, 22 августа.

По данным аналитиков, отечественный рынок загородного строительства сейчас оценивается в 500 миллиардов рублей, и около 50 процентов из них попадает в «черную зону». 250 миллиардов рублей ежегодно выплачиваются нелегально на руки зарубежным рабочим (жителям Средней Азии, других стран бывшего СНГ) и вывозятся за границу. «Если бы эти деньги облагались налогами и выплачивались российским рабочим, они бы повторно попадали в экономику, — отмечают эксперты. — В нашей стране стандартный мультипликатор — 4х, и общий ущерб экономике таким образом составляет триллион рублей».

В Good Wood считают, что существующего запрета на использование нелегальной рабочей силы оказывается недостаточно, поскольку отследить доходы мигрантов, с которых не уплачиваются налоги, возможно только если приезжие трудоустроены в официальные строительные компании. Но собственники земельных участков зачастую нанимают их для строительства напрямую или через прорабов, собирающих сезонные бригады без оформления юридического лица.

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Для решения проблемы эксперты предлагают исключить возможность регистрации частных домов без документального подтверждения проведения строительных работ. «Чтобы индивидуальный дом зарегистрировали официально, необходимо убедиться, что производился перевод денег от физического лица к строительной компании (лицензированной или же являющейся членом саморегулируемой организации). Эта мера, принятая на законодательном уровне, могла бы существенно улучшить экономическую ситуацию в стране, дать новые рабочие места», — подчеркивается в предоставленных материалах.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018-го объем жилья, самостоятельно возведенного населением России, превысил число «квадратов», построенных компаниями-застройщиками, — впервые в современной истории. Всего за январь — июнь в стране ввели в эксплуатацию 29,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, из них 15,3 миллиона построили граждане своими силами.