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Белорусов рассмешил портрет Николая II в хрущевке

На белорусском портале Onliner.by опубликовано объявление о продаже трехкомнатной квартиры в типовой блочной хрущевке. Жилье поразило пользователей сети интерьером.

Комнаты квартиры похожи на императорские покои: они декорированы позолотой, хрусталем, коврами и многочисленными статуями. Хозяин расщедрился на винтажную мебель, кожаные диваны, дорогой фарфор и позолоченный ершик в туалете. Стены жилища украшают многочисленные картины, в том числе портрет последнего российского императора Николая II.

Квартира расположена в обычной пятиэтажке на улице Волгоградской в Минске и оценена в 85 тысяч долларов (5,8 миллиона рублей). Ее общая площадь составляет около 57 квадратных метров.

Пользователи Onliner.by в комментариях к новости о продаже объекта осмеяли собственника. «Смешно конечно, кому-то выдали паленое удостоверение графа», — написал alexis777. «Портрет Николая не мироточит ли там случайно?» — добавил llion. «Мне кажется, хозяин психически болен», — высказал предположение аноним.

Год назад в Белоруссии был обнаружен другой странный объект недвижимости — загородное домовладение в деревне Ратомка, украшенное черепами, статуями чертей и торчащими из забора руками. На необычный облик здания соседи пожаловались в сельисполком.
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