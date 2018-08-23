Молодежь скупила треть загородных домов в Подмосковье

Доля молодых покупателей — в возрасте 25-35 лет — на рынке загородной недвижимости Московской области достигла 32 процентов. Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в «Дом» в четверг, 23 августа.

По наблюдениям аналитиков, особой популярностью у молодежи пользуются таунхаусы площадью до 100 квадратных метров в поселках ближайшего Подмосковья.

«Мода на европейский лайфстайл, подразумевающий проживание в загородном доме, вызывает у молодежи повышенный интерес, — отмечают в "ИНКОМ". — Другой вопрос, что в условиях нашей действительности молодому человеку без стартового капитала непросто воплотить мечту о собственном загородном жилье. Бывает, что приходящие с таким запросом клиенты совершают сделку только через два-три года, когда накопят деньги».

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Среди молодых покупателей загородного жилья много фрилансеров и начинающих предпринимателей, подчеркивают эксперты. 90 процентов «молодежных» сделок заключаются с привлечением ипотеки или по схеме trade-in, когда имеющаяся недвижимость обменивается на новую.

«Хотя у клиентов на загородке обычно есть машина, среди них весьма популярна услуга каршеринга, — добавляют эксперты. — Мы видим, что операторы сервиса аренды автомобилей наконец обратили внимание на загородные проекты, и это здорово, поскольку каршеринг имеет хороший потенциал для развития в Подмосковье».

Ранее сообщалось, что за год к августу 2018-го число продаж на первичном рынке загородной недвижимости Московской области увеличилось на 38 процентов. Наибольшей популярностью у покупателей по-прежнему пользуются участки без каких-либо построек.