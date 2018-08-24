Банан обворовал 59 квартир и отправился за решетку

В Екатеринбурге суд приговорил к длительным срокам заключения двух воров — Георгия Хомутова и Александра Галиулина, известных в криминальных кругах как Жора и Банан. Об этом сообщает издание «Ведомости Урал».

Мужчины совершили в общей сложности 68 краж из квартир на территории Свердловской области, нанеся потерпевшим ущерб в размере семи миллионов рублей. По данным полиции, 59 краж были совершены обвиняемыми совместно в период с июня 2014-го по июнь 2015 года. Еще девять квартир Хомутов обчистил самостоятельно.

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Жертвами воров становились в основном владельцы квартир на первых этажах жилых домов. Жора и Банан проникали внутрь, взламывая окна отверткой. При этом они пользовались перчатками, чтобы не оставлять улик. Добычу злоумышленники хранили в квартире на улице Черняховского в Екатеринбурге, принадлежащей одному из них. Украденное имущество впоследствии сбывали через ломбарды и частных скупщиков.

По итогам судебного процесса Хомутов получил девять лет колонии общего режима, его подельник — 12 лет в тюрьме строгого режима.

Наибольшее число квартирных краж, как правило, совершается в новогодние и майские праздники, когда владельцы жилья уезжают в отпуск или на дачи. Росгвардия ранее рекомендовала россиянам не выкладывать в социальные сети фотографии из поездок, чтобы уменьшить риск кражи.