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Названы самые дешевые курорты для осеннего отдыха

В бархатный сезон снять жилье на юге России по минимальной цене можно в Пятигорске и крымском селе Курортное. Об этом свидетельствуют материалы сервиса бронирования жилья Tvil.ru, поступившие в «Дом».

Средняя ставка аренды в обоих составляет тысячу рублей в сутки. В список курортов с недорогими квартирами на осень также попали несколько населенных пунктов в Краснодарском крае: Пересыпь, Приморско-Ахтарск, Кучугуры, Дедеркой, Абрау-Дюрсо, Сенной — в них найм жилья обойдется в 1,1-1,3 тысячи рублей в сутки.

Кроме того, дешевую съемную недвижимость можно найти в крымских поселках Черноморское и Николаевка, отмечается в предоставленных материалах.

По данным Tvil.ru, в среднем российские туристы в сентябре планируют провести на недорогих курортах юга России от трех до 14 ночей.

Ранее были названы самые популярные и дешевые курорты минеральных вод в России. В топ попали крымский город Саки, Пятигорск и Кисловодск.
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