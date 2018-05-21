Россияне полюбили Саки и Белокуриху

Крымский город Саки возглавил рейтинг самых популярных и дешевых курортов минеральных вод в России. Об этом свидетельствуют материалы туристического сервиса Tvil.ru, поступившие в «Дом» в понедельник, 21 мая.

По подсчетам аналитиков, в среднем арендное жилье в Саки стоит 1,9 тысячи рублей в сутки. Второе по популярности место досталось Кисловодску, где можно разместиться за 1,4 тысячи рублей/сутки. Третье получил Пятигорск со средней ставкой аренды курортной недвижимости на уровне 1,6 тысячи рублей/сутки.

В топ-10 бальнеологических курортов России также попали Ессентуки, Белокуриха, Якты-Куль, Красноусольск, Кашин, Кондопога и Горячий Ключ. Стоимость аренды жилья в них составляет от 1,2 тысячи до 3,1 тысячи рублей в сутки.

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Водным курортом, где жилье арендуется на самое длительное время, оказались также Саки — средний срок бронирования здесь равен 13,7 ночи. Горячий Ключ получил статус места для краткосрочного отдыха, в среднем туристы планируют провести здесь пять дней.

Ранее были названы самые дешевые морские курорты России. Лидером списка стала Евпатория, где в среднем туристы тратят на аренду жилья чуть более двух тысяч рублей в сутки. Второе место списка занял Судак, третье — Феодосия, четвертое — Ейск, пятое досталось Анапе.