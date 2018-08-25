Шокировавший известного блогера дом решили снести

Воронежские власти приняли решение демонтировать аварийное жилое здание в переулке Славы, о котором в сентябре 2017-го известный блогер и предприниматель Илья Варламов написал развернутый пост в «Живом Журнале». Об этом сообщает портал «Вести Воронеж».

Согласно постановлению администрации города, участок под домом и квартиры в нем изымаются, собственники взамен получат новое жилье.

Здание №14 в переулке Славы прославилась на всю страну после того, как о нем в своем блоге рассказал Варламов. Публикацией под названием «Жесть в Воронеже» только в Facebook поделились более полутысячи раз. «В переулке Славы, прямо напротив администрации Коминтерновского района, стоит обыкновенный жилой дом, — написал Варламов. — С виду ничего примечательного, но на самом деле дом доживает свои последние дни. И он все еще обитаем. На местных жителей каждый день с потолка падают куски бетона, а отходы они вынуждены сливать не в канализацию, а прямо под деревянный пол, который местами проваливается. Проблема очень серьезная: здание может в любой момент сложиться как карточный домик. Жильцы каждый день рискуют жизнью, не говоря уже о крыше над головой, но власти их не замечают».

Администрация Воронежа планировала снести здание до 31 декабря 2022 года, но после того, как здание получило общероссийскую известность, его состоянием заинтересовались сотрудники Следственного комитета. Теперь срок расселения дома сократили.

Процесс переселения граждан из аварийного жилья не всегда проходит гладко. Так, в июне 2018-го жители одного из ветхих домов Таганрога пожаловались на то, что мэрия предоставила им новые квартиры в здании, которое также находится в неудовлетворительном состоянии. Люди заметили трещины в стенах, плесень внутри жилых помещений и протекающую крышу.