Вор-рецидивист погорел на краже тапок и мороженого

73-летний житель Витебска (Белоруссия) Юзеф Колосенок застал в своем доме незнакомца, проникшего через окно и набивавшего сумки хозяйскими вещами. Пенсионер ударом уложил неизвестного ему мужчину на пол, связал его, после чего вызвал милицию. Об этом сообщает местный портал «ОНТ».

Инцидент произошел вечером 27 августа на кухне пенсионера. Прибывший по вызову наряд выяснил, что задержанный — неоднократно судимый за квартирные кражи 55-летний местный житель. В его сумке были обнаружены хозяйские вещи и холодное оружие.

«Тапки, мясо, зелень замороженная, мороженое и отвертка в сумке и нож, я еще думаю, хорошо, что я хоть дома не была», — прокомментировала ситуацию жена Юзефа, Тамара Колосенок.

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Как уточняет портал, задержанный написал на пенсионера жалобу, уверяя, что тот обезвредил его лопатой. По словам самого Колосенка, он действовал голыми руками.

«На данный момент злоумышленник задержан и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории района. Безусловно Юзеф Чеславович проявил определенный героизм и мужество, оказавшись в непростой ситуации, он самостоятельно задержал злоумышленника и удерживал его до приезда милиции», — цитирует издание официального представителя витебского РОВД Андрея Семенихина.

Пенсионеру будет вручена премия «Гражданское мужество», которую получают жители Белоруссии, помогающие правоохранительным органам в поимке преступников.

Летом 2018-го при попытке ограбления квартиры едва не погиб киевский вор-домушник. Мужчина похитил ключи от квартиры, проник в нее и нашел драгоценности. В этот момент домой неожиданно пришел родственник хозяйки, который заметил вора. Злоумышленник выпрыгнул из окна, сломал ногу и был задержан.