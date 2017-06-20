Богачи почти за полгода скупили 600 квартир в центре Москвы

Каждый месяц более 100 долларовых миллионеров покупают жилье в центре Москве. С начала года на рынке дорогой недвижимости было заключено 623 сделки с бюджетом от одного миллиона долларов и выше, отмечается в пресс-релизе международного агентства Savills, полученном редакцией «Дома» во вторник, 20 июня.

Общая стоимость элитных квартир, приобретенных за пять месяцев 2017 года, составляет порядка 1,3 миллиарда долларов, говорится в сообщении. При этом за указанный период 25 процентов сделок в сегменте от миллиона долларов и выше было заключено в элитных новостройках, 75 процентов — на вторичном рынке, из них около 40 процентов — в исторических домах и около 60 процентов — в современных.

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Самой большой из приобретенных на первичном рынке стала квартира площадью более 330 квадратных метров в районе Хамовники, на вторичном — пентхаус площадью почти 500 квадратных метров в 7-м Ростовском переулке.

15 июня сообщалось, что наиболее популярными городами для покупки недвижимости самыми богатыми людьми мира являются Лондон, Нью-Йорк и Токио. Среди российских мультимиллионеров большинство выбирает Кипр.