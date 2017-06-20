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Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке

К 2025 году ставки по кредитам на приобретение жилья в России могут опуститься до европейского уровня. С таким заявлением на Международном бизнес-форуме недвижимости выступил во вторник, 20 июня, заместитель генерального директора Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Денис Филиппов, сообщает РИА Новости.

«В перспективе 2020-2025 годов мы увидим ставки, приближенные к европейскому уровню», — цитирует Филиппова агентство. Замглавы АИЖК подчеркнул, что текущий среднерыночный уровень ставок по ипотеке в России — «это не предел».

В середине июня сообщалось, что в первом квартале 2017-го средневзвешенная ипотечная ставка по кредитам на покупку строящегося жилья в России составила 10,65 процента. В АИЖК прогнозируют ее уменьшение до уровня ниже 10 процентов к концу года.

Согласно статистическим данным, опубликованным Европейским центральным банком в мае 2017-го, к марту текущего года средняя ставка по ипотечным кредитам с плавающей ставкой в зоне евро составила 1,74 процента годовых, для займов с фиксированной ставкой — 1,82 процента годовых.
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