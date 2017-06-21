Самую дорогую квартиру Москвы обнаружили у стен Кремля

Самая дорогостоящая столичная квартира расположена в реконструированной гостинице «Москва» (ныне — Four Seasons Hotel Moscow) в нескольких метрах от Кремля. Жилье площадью 728 квадратных метров продается без отделки, цена предложения установлена на уровне 2,1 миллиарда рублей, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» в среду, 21 июня.

Помещение имеет статус апартаментов и находится на 11-м этаже 15-этажного гостиничного комплекса. Из его окон открываются виды на центр Москвы. Будущий владелец объекта сможет пользоваться всей инфраструктурой пятизвездочного отеля, расположенного в здании.

Как отмечают аналитики, квадратный метр апартаментов обойдется почти в 2,9 миллиона рублей — именно столько стоит среднестатистическая российская квартира. За 2,1 миллиарда можно приобрести около 728 дешевых московских или подмосковных квартир, подсчитали эксперты.

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«То, что наиболее дорогая в стране квартира продается в самом сердце Москвы, прямо у Кремля — логично, — говорится в предоставленных "Дому" материалах. — Это, конечно, штучный объект, и при продаже возможны варианты — его наверняка могут продавать по частям, наприме, сделать из этих 728 метров два-три апартамента».

Ранее эксперты Blackwood оценили самую дорогостоящую квартиру Москвы в 4,19 миллиарда рублей: по такой цене в апреле 2017-го предлагалось покупателям отдельно стоящее трехэтажное здание в Кривоарбатском переулке. Особняк продавался как единая квартира с соответствующим статусом.

Комплекс Four Seasons Hotel Moscow открылся на месте снесенной гостиницы «Москва» осенью 2014 года. Старый отель снесли в 2004-м.