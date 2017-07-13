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Рублевым ипотечникам пообещали помощь наряду с валютными

Ипотечные заемщики, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, смогут рассчитывать на помощь государства — вне зависимости от того, в иностранной или отечественной валюте был оформлен кредит. Новая программа поддержки ипотечников пока находится в стадии разработки, сообщает Rambler News Service со ссылкой на Минстрой.

«Окончательный вариант программы, как и условия участия в ней для заемщиков, не утверждены, — рассказали агентству в министерстве. — Однако разработка программы ведется без акцента на валюту кредита. На помощь со стороны государства смогут рассчитывать ипотечники, имеющие как рублевый кредит, так и кредит в иностранной валюте».

В Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), в свою очередь, отметили, что помогать планируется «определенным социальным категориям ипотечных заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, вне зависимости от валюты, в которой был оформлен ипотечный кредит».

«Никакая специальная помощь гражданам, которые взяли кредиты в иностранной валюте, не обсуждается», — подчеркнули в АИЖК.

По данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), к весне 2017-го объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России вырос менее чем на процент — против 12 процентов в январе-марте 2016-го — и составил 164,6 миллиарда рублей. Доля «плохой» ипотеки в общем объеме выданных жилищных займов сохранилась на уровне 4,4 процента.

Программа оказания помощи ипотечникам, столкнувшимся с трудностями при выплате кредитов, была запущена в 2015 году, срок ее действия был ограничен 31 мая 2017 года. О том, что власти планируют и в дальнейшем поддерживать проблемных заемщиков, стало известно в начале июня.
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