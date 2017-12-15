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Петербуржец лишился квартиры без унитаза

Житель Санкт-Петербурга, занимающий муниципальную квартиру в одном из домов Петродворцового района, в пятницу, 15 декабря, будет выселен сотрудниками службы судебных приставов. Мужчину лишили права на проживание в помещении из-за того, что он привел его в антисанитарное состояние, сообщает «Петербургский Дневник».

По данным портала, освобождаемая двухкомнатная квартира является собственностью города. Соседи мужчины неоднократно жаловались на санитарное и техническое состояние жилища.

В ходе проведенной жилинспекцией проверки выяснилось, что помещение захламлено мусором, в нем отсутствуют унитаз и сантехническое оборудование, разбиты канализационные трубы, напольное покрытие повреждено и восстановлению не подлежит, потолок покрыт слоем копоти. В квартире присутствует стойкий неприятный запах, есть и тараканы.

Петербуржца много раз просили навести в помещении порядок, но все требования он проигнорировал. Кроме того, выселяемый гражданин задолжал почти 170 тысяч рублей за оказанные жилищно-коммунальные услуги и около 64 тысяч рублей по начисленным за неуплату штрафам.

В начале декабря из захламленной муниципальной квартиры была выселена жительница Новгорода. На протяжении длительного времени она собирала выброшенные вещи в помещении, в итоге отходов скопилось столько, что они почти доставали до потолка.
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