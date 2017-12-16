«Привидение» погуляло по старинному дому и попало на видео

Владелец исторической усадьбы, расположенной в английском графстве Кент, утверждает, что ему удалось заснять привидение. На видео видно, как блеклая белая фигура входит в дом через стеклянные двери. Далее в течение минуты полупрозрачная субстанция неизвестного происхождения неоднократно мелькает перед камерой, пишет Daily Star.

Видео размещено на канале FUSION Tube на YouTube.

Ранее в здании, где производилась съемка, размещался госпиталь. Собственник дома Стефан Ли установил камеру в гостиной на первом этаже, чтобы наблюдать за своими собаками. «Вообще я скептик, поэтому много думал о том, что же еще это (фигура на видео — прим. "Дома") могло быть, — рассказал Ли изданию. — Но двери гостиной ведут в огороженный сад, так что вариантов немного».

Аналитики базы недвижимости ЦИАН летом 2016 года опубликовали статистические данные о квартирах с привидениями в Москве. По их оценке, самое дешевое столичное жилье, где, по утверждениям собственников, наблюдается паранормальная активность, стоит семь миллионов рублей.