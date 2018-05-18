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Россиянин решил прибраться и случайно сжег 13 домов

В уральском поселке Черный Яр дачник, пытавшийся сжечь мусор на своем участке, невольно спалил три дома, в которых проживало четыре человека, и 10 заброшенных жилых построек. Об этом сообщает региональный портал JustMedia.

Мужчина разжег костер на придомовой территории, но огонь перекинулся на сухую траву и на соседние участки. К тушению пожара, грозившему уничтожением всему поселку, привлекли 40 человек и семь единиц техники, в том числе вертолет.

Ликвидировав возгорание в границах населенного пункта, пожарные отправились тушить пожар в лесу, куда огонь перекинулся также по сухой траве. Общая площадь лесного возгорания составила 10 гектаров. На данный момент очаги пожара локализованы, угрозы дальнейшего распространения огня нет, уточняет JustMedia.

Владельцам сгоревших домов местная администрация уже предоставила жилье в соседнем поселке.

Год назад житель Иркутской области, пытавшийся разогреть обед, спалил 16 домов и продуктовый магазин. Мужчина случайно включил не ту конфорку, в результате начался пожар. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на другие строения. Сумму причиненного происшествием материального ущерба оценили в семь миллионов рублей.
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