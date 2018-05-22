Приезжие стали реже покупать квартиры в Москве

Доля жителей из регионов в общей структуре сделок по покупке жилья в Московском регионе снижается, при этом основной целевой аудиторией застройщиков становятся жители Подмосковья. Об этом говорится в материалах компании «Миэль-Новостройки», которые есть в редакции «Дома».

В первом квартале 2017 года доли сделок жителей Подмосковья и регионов в общем объеме составили по 30 процентов, и еще 40 процентов пришлось на покупателей-москвичей. По итогам аналогичного периода 2018 года большинство сделок в Московском регионе заключено жителями Подмосковья.

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Особенно заметно — в 2,5 раза — выросла доля сделок со стопроцентной оплатой, заключенных жителями Московской области. Год назад показатель составлял 19 процентов, сейчас — 47 процентов. Доля покупателей-ипотечников из Подмосковья выросла за год с 26 до 39 процентов, то есть, в полтора раза.

На втором месте по количеству сделок с недвижимостью Московского региона находятся жители столицы. Доля сделок со стопроцентной оплатой, заключенных этой категорией покупателей, составила 45 процентов (годом ранее — 63 процента), ипотечных сделок — 38 процентов (годом ранее — 36 процентов).

Спрос со стороны жителей региона при этом неуклонно сокращается. Доля сделок, совершенных региональными покупателями со стопроцентной оплатой, в первом квартале 2018 года составила восемь процентов против 18 процентов годом ранее. Доля ипотечных сделок сократилась с 38 до 23 процентов.

«Снижение доли покупок жителями регионов связано с отсутствием роста доходов и разницей в стоимости недвижимости. Если житель Подмосковья, продав старую квартиру, может даже собрать полную сумму на новое жилье, то у жителей региона такой возможности нет», — прокомментировала тенденцию генеральный директор компании «Миэль-Новостройки» Наталья Шаталина.

По информации международной консалтинговой компании Knight Frank, на рынке частных инвестиций в московскую недвижимость в бюджете до 10 миллионов долларов жители регионов России, напротив, увеличили свое присутствие. За последние полгода на долю инвесторов-регионалов пришлось 26 процентов всех запросов, тогда как год назад — 10 процентов.