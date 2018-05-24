Спрос на апартаменты в Москве резко вырос

В первом квартале 2018 года спрос на апартаменты в Москве увеличился на 35 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2017-го, свидетельствуют материалы компании «Метриум», поступившие в «Дом» в четверг, 24 мая.

По подсчетам аналитиков, за январь — март в столице по договорам долевого участия (ДДУ) продали в общей сложности 50 тысяч квадратных метров апартаментов (годом ранее — 37 тысяч метров).

Спрос увеличился на апартаменты всех ценовых сегментов, отмечают в «Метриум», но наибольший прирост числа сделок зафиксирован в комплексах бизнес- и премиум-класса, где в первом квартале подписали на 42 процента больше ДДУ, чем в январе — марте 2017-го.

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«Динамика спроса свидетельствует о том, что формат апартаментов привлекает большой интерес покупателей в Москве, — говорится в представленных материалах. — Их активность была обусловлена не только повышением доступности ипотеки (на апартаменты — прим. «Дома»), но и заявлениями властей о намерении урегулировать статус данного типа жилья».

Вместе с тем статистика свидетельствует о том, что динамика спроса на квартиры по-прежнему более высокая, чем на апартаменты. В первом квартале 2018-го в Москве было приобретено 515 тысяч квадратных метров новых квартир — на 50 процентов больше, чем год назад.

Ранее сообщалось о падении цен на апартаменты в Москве: за год к маю 2018-го в сегменте комфорткласса этот вид недвижимости подешевел более чем на 15 процентов. В премиальном сегменте столичные апартаменты потеряли в цене 10 процентов, в элитном — 14, в бизнес-классе — менее 1 процента.