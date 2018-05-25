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Ипотечным ставкам предрекли скорое падение

Ипотечные ставки к началу второго квартала 2018 года вплотную приблизились к отметке 9,5 процента годовых. Во втором полугодии ставка упадет ниже 9 процентов, а к концу года может достигнуть 8-8,5 процента. Об этом говорится в материалах ипотечного регулятора ДОМ.РФ (имеется в распоряжении «Дома»).

В сообщении отмечается, что средняя ставка по кредитам на новостройки к началу второго квартала составила 9,54 процента (минус 1,8 процентного пункта к аналогичному периоду прошлого года), на вторичное жилье — 9,68 процента (минус 2,18 процентного пункта).

«Динамика дальнейшего снижения ставок будет зависеть от траектории снижения ключевой ставки, — говорится в материалах ипотечного регулятора. — По оценкам ДОМ.РФ, уже во втором полугодии 2018 года ставки по ипотеке упадут ниже 9 процентов. При стабилизации макроэкономических условий и возврате к последовательному снижению уровня ставок в экономике в четвертом квартале 2018 года ставки по ипотеке могут достигнуть 8-8,5 процента».

Согласно ранее опубликованным данным аналитического центра ДОМ.РФ, в первом квартале 2018 года в России было выдано 299,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 582 миллиарда рублей, доля рефинансирования в общем объеме составила порядка 15 процентов (85-90 миллиардов рублей). Таким образом, выдача новых кредитов достигла полумиллиона рублей, это максимальный квартальный показатель за всю историю наблюдений.
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