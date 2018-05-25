Россиянин оставил в розетке зарядное устройство и сжег квартиру

В городе Ливны Орловской области произошел пожар в квартире на улице Денисова. Причиной стало замыкание из-за неисправной электропроводки, к которой было подключено зарядное устройство для мобильного телефона. Об этом сообщает региональный портал «Вечерний Орел».

На момент возгорания хозяев квартиры не было дома. Запах дыма почувствовали соседи, которые и вызвали пожарных. К моменту прибытия бригады огонь распространился на диван, кресла и часть стены. Квартира сильно закопчена.

Отмечается, что короткое замыкание вызвало оставленное в розетке зарядное устройство.

Это уже не первый случай в регионе, когда квартира загорелась из-за неисправности разъема электросети. В мае 2018 года в одном из многоквартирных домов по улице Октябрьской в Орле произошел пожар повышенной категории сложности. Четырехлетний мальчик играл с розеткой — это и стало причиной возгорания.