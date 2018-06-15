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Россиянка согласилась поучаствовать в полицейской операции и осталась без жилья

Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, которые, представившись полицейскими, предложили ей поучаствовать в операции по выявлению банды «черных риелторов». Женщина совершила якобы фиктивную сделку с жильем, в результате чего лишилась своей квартиры. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

85-летней Людмиле Толмачевой позвонил на домашний телефон мужчина, который представился участковым по району Щукино, в котором проживает женщина. Он рассказал о том, что в столице действует банда жилищных мошенников и предложил оказать содействие в их поимке.

Толмачева позвонила в полицию, чтобы выяснить, работает ли в ОМВД сотрудник с именем и фамилией, которые назвал ей собеседник. Получив утвердительный ответ, пенсионерка успокоилась и стала без опасений общаться по телефону с мошенником, который звонил ей регулярно.

В ходе одного из таких разговоров собеседник предложил Толмачевой стать «агентом под прикрытием», который поможет задержать бандитов. Думая, что участвует в секретной операции, женщина сначала перевела на указанный ей счет 300 тысяч рублей, а затем продала свою квартиру на улице Маршала Василевского, не получив никаких денег. Толмачева была уверена, что обе транзакции фиктивные и нужны для того, чтобы задержать «черных риелторов».

Осознав, что лишилась жилья, пенсионерка обратилась в прокуратуру Северо-Западного округа. Суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный Толмачевой, право собственности на квартиру новых владельцев будет аннулировано.

Жилищные мошенники регулярно вовлекают пожилых россиян в аферы с недвижимостью, причем иногда те действуют вполне осознанно. Так, пенсионерка из Старого Оскола стала членом местной банды «черных риелторов». Ее фотографию мошенники вклеивали в паспорта своих жертв, что позволяло совершать от их имени сделки с недвижимостью.
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