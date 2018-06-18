Россияне уехали в отпуск за границу и остались без квартиры

В городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа выгорела квартира, хозяева которой находились в отпуске за границей. Об этом сообщает региональный портал Ugra-news.

Пожарных вызвали соседи, увидевшие дым и языки пламени из окон квартиры на пятом этаже. На место происшествия прибыли шесть пожарных машин, пламя удалось оперативно локализовать, а затем потушить. Однако помещения квартиры пострадали от огня и копоти. По словам пожарных подразделения «Центроспас-Югория», причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

Хозяева пострадавшего жилья еще не вернулись из-за границы. О пожаре им сообщили соседи, которые присматривали за квартирой на время отпуска.

Проблемы с проводкой регулярно становятся причиной пожаров в жилых домах, в том числе в отсутствие хозяев. Так, в мае 2018 года выгорела квартира в городе Ливны Орловской области. Пожар произошел из-за замыкания проводки, к которой было подключено зарядное устройство мобильного телефона.