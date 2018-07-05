Недовольная прической девушка заманила парикмахера в квартиру и наказала

Жительница Новосибирска, недовольная услугами по наращиванию волос, с помощью подруг заманила к себе домой и силой удерживала там парикмахера. Об этом сообщает региональный портал «Сибкрай».

Сначала недовольная клиентка несколько дней звонила мастеру по наращиванию с требованием вернуть ей девять тысяч рублей, потраченные на новую прическу. После того как та заблокировала звонки от девушки, она пригласила ее якобы для новой процедуры в квартиру в Ленинском районе Новосибирска. Приехав на заказ, мастер обнаружила в квартире недовольную клиентку и двух ее подруг. Те преградили ей выход из квартиры и потребовали вернуть деньги — теперь уже десять тысяч рублей.

«Они, три здоровые девчонки, встали в проходе. Я ее спросил, почему она не ушла, а Ксения говорит: "Я ж не буду с ними драться? Я села на стул и ждала тебя", — рассказал порталу муж мастера Евгений. — Физически они ее не трогали, просто ругались матом, а она ранимая девчонка». Ксении удалось связаться с мужем по мобильному телефону и попросить его срочно привезти требуемую сумму. По информации издания, ситуацией заинтересовался следственное управление СКР по Новосибирской области.

Случаи насильственного удержания людей для получения выкупа нередко заканчиваются более печально. В феврале 2018-го московская полиция задержала двоих приезжих, которые пять дней удерживали в квартире владельца жилья и его подругу. Мужчину пытали, надевая на голову пластиковый пакет, чтобы добиться подписания документов на квартиру. В итоге потерпевший согласился на требования злоумышленников, и те получили право распоряжаться недвижимостью.