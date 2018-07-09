Скрывающийся от суда алиментщик сдал квартиру судебному приставу и попался

Судебные приставы задержали в Тамбовской области местного жителя, который уклонялся от уплаты алиментов и накопил задолженность в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Тамбовской области.

Сотрудники УФССП установили, что мужчина не просто не проживает в своей квартире, но и сдает ее посуточно, подбирая арендаторов с помощью объявлений на Avito. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, один из приставов договорился с должником о сдаче квартиры на сутки. На встречу с хозяином квартиры пришло несколько сотрудников УФССП, они задержали мужчину и составили на него протокол по статье о неуплате средств на содержание детей. «Должник был удивлен неожиданной встрече», — отмечается в сообщении ведомства.

Контакт с должником под видом потенциального покупателя или арендатора недвижимости широко используется судебными приставами в работе. Так, летом 2018-го в Новосибирской области приставам удалось добиться встречи с одним из должников, представившись владельцами арендной квартиры и пригласив мужчину на просмотр.

В апреле в Ярославской области сотрудники УФССП вышли на контакт с должником, выразив заинтересованность в покупке его коттеджа. Придя якобы для осмотра недвижимости, приставы арестовали имущество мужчины.