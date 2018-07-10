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Московские застройщики начали останавливать продажи жилья

Объем предложения квартир в новостройках Москвы снижается три месяца подряд. Динамика объясняется тем, что некоторые девелоперы снимают квартиры в проектах с реализации. Об этом говорится в материалах компании «Миэль-Новостройки» (есть в распоряжении «Дома»).

За три месяца объем экспозиции на первичном рынке «старой» Москвы сократился, по данным компании, с 2,87 до 2,48 миллиона квадратных метров. В Новой Москве предложение только в апреле-мае снизилось с 483 до 407 тысяч квадратных метров. «В течение июня в ряде крупных проектов зафиксированы резкие изменения объемов предложения, которые нельзя объяснить естественным вымыванием, т.е. речь идет о снятии объемов с реализации», — отмечается в материалах «Миэль-Новостройки».

В результате, по данным компании, в июне 2018-го суммарный объем предложения, несмотря на вывод новых проектов и корпусов, снизился к маю в «старой» Москве на 8,2 процента, в ТиНАО — на 7,2 процента.

«Продолжительная коррекция привела к снижению объема предложения до уровня марта 2017 года (2,542 миллиона квадратных метров), — отмечает генеральный директор компании Наталья Шаталина. — В первом полугодии крупные девелоперы были сконцентрированы на получении разрешительной документации для максимального количества новых проектов, чтобы создать задел для дальнейшей реализации. Однако, с учетом анонса новых проектов, в ближайшей перспективе мы ожидаем увеличение объема предложения и выхода на реализацию новых ЖК».

С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки к закону о долевом строительстве, которые предусматривают серьезное ужесточение правил ведения строительной деятельности. В связи с этим прогнозируется повышение цен на квартиры большинством крупных застройщиков во втором полугодии 2018-го.
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