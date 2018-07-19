Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Юный россиянин пришел в гости в чужую квартиру и сжег ее

В Ставрополе малолетний мальчик, пришедший в гости к знакомым со своими родителями, случайно сжег квартиру. Об этом сообщает портал «Блокнот».

Инцидент произошел в доме 48/4 на улице Пирогова. Пока взрослые общались друг с другом, ребенок играл со спичками и поджег мебель. Огонь быстро распространился по жилому помещению, но все находившиеся внутри успели его покинуть и не пострадали.

В результате пожара уничтоженным оказалось имущество хозяев квартиры. По данным портала, пожарные машины долго не могли подъехать к месту возгорания из-за автомобилей, припаркованных во дворе.

В мае аналогичный случай был зафиксирован в Нижнем Новгороде: ребенок поджег сушившееся на балконе белье и, испугавшись, спрятался под одеялом в комнате. В квартире в момент возгорания находились родители, они заметили огонь и успели эвакуироваться вместе с сыном.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Радужный дом
Рост цен на жилье связали с гомосексуалами. В России это не работает
Все по десять
Съемное жилье в Москве неприлично подешевело. В чем подвох?
13:09 Сегодня
Шувалов рассказал о счастье в 20-метровом жилье
11:44 Сегодня
В фундаменте дома в центре Москвы нашли кости ребенка
11:26 Сегодня
Новых квартир в Москве стало на треть меньше
08:57 Сегодня
Россияне приготовились к росту цен на жилье
01:02 Сегодня
Россиянка пришла занять денег и лишилась квартиры
21:45 18 июля 2018
Москва вошла в пятерку самых светлых городов мира