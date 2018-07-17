Россиянин решил покурить дома и взорвал квартиру

В одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Большая Садовая в Саратове произошел взрыв бытового газа. Предположительно, причиной пожара стало курение в помещении с высокой концентрацией газа. Об этом сообщает Rambler News Service.

Бытовой газ взорвался в квартире на первом этаже пятиэтажки, огонь быстро распространился на второй этаж. Хозяин квартиры скончался на месте, еще несколько человек получили сильные ожоги. Пожарным удалось успешно эвакуировать всех жильцов, находившихся дома на момент взрыва. По предварительной информации, несущие конструкции здания не пострадали.

Взрывы бытового газа периодически становятся причиной разрушений в жилых домах. В 2017 году московские власти начали рассматривать идею демонтировать газовые плиты в помещениях, где проживают «люди асоциального поведения», и заменить их электрическими. «У нас есть предложение перевести квартиры, где проживают асоциальные элементы, на электроплиты и электрооборудование, чтобы у них не было возможности нанести ущерб с крупными последствиями», — заявил тогда руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Павел Ливинский.