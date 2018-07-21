Выявлен новый вид опасной ипотеки

Центральный Банк РФ выявил схему, из-за которой на рынке растет объем высокорискованной ипотеки. Механизм сводится к тому, что первоначальный взнос заемщик вносит на средства необеспеченного потребительского кредита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева.

«Для нас важно (...) сделать более сбалансированным рост необеспеченного потребительского кредитования. Мы видим, что значительно увеличилось количество схем, когда рост необеспеченного потребительского кредитования связан, например, с ростом высокорисковой ипотеки, когда первоначальный взнос является потребительским кредитом, — заявил Поздышев.

По данным ЦБ РФ, в июне 2018-го в годовом выражении рынок потребительского кредитования вырос почти на 20 процентов, задолженность по ипотечному жилищному кредитованию — на 23 процента, до уровня в 5,6 триллиона рублей.

Материалы по теме «Это настоящие рабовладельцы» Тысячи россиян стали заложниками банков. Некоторым удается спастись

«Мы видим, что объемы эти растут и мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд. Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков», — добавил зампред ЦБ РФ. По словам Поздышева, такая схема является «опорой для некоторых банков».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина завявила о том, что регулятор видит потенциал для дальнейшего снижения ставок по ипотеке и отметила, что ЦБ не допустит перегрева на рынке жилищного кредитования.

Ранее в июне 2018-го были опубликованы результаты исследования Domofond, согласно которому не менее 23 процентов оформивших ипотечный кредит россиян сейчас жалеют об этом. В качестве основных причин негативных эмоций опрошенные указали разочарование в купленной квартире и дискомфорт от необходимости ограничивать себя.